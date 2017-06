Adorer

Le Tantum ergo correspond aux deux dernières strophes, du long chant d'adoration le : Pange Lingua (en latin : "chante, ma langue !"), attribué à saint Thomas d'Aquin théologien et philosophe du XIIIe siècle. Des générations et des générations de priants l'on chanté lors de la bénédiction du Saint-Sacrement. Le chanter aujourd'hui c'est s'inscrire dans un héritage et une histoire. Maurice Duruflé enracine sa musique dans la tradition grégorienne mise en œuvre, ici, en valeurs longues à la voix supérieure du chantre que contrepointent les trois voix inférieures. Ce sont ces trois voix qui offrent une étonnante modernité à cette pièce si ancienne. Tradition et moderne se conjuguent, faisant de l'adorant d'aujourd'hui un héritier et un fondateur. Le silence se fait,... l'adoration nait, la rencontre commence... et que chante ma langue !

Tantum ergo Sacraméntum venerémur cérnui: Il est si grand, ce sacrement ! adorons-le, prosternés.

Et antíquum documéntum novo cedat rítui: Que s'effacent les anciens rites devant le culte nouveau !

Præstet fides supplémentum sénsuum deféctui. Que la foi vienne suppléer aux faiblesses de nos sens !

Genitóri, Genitóque laus et iubilatio, Au Père et au Fils qu'il engendre, louange et joie débordante,

Salus, honor, virtus quoque sit et benedíctio: Salut, honneur, toute-puissance et toujours bénédiction !

Procédénti ab utróque compar sit laudátio. Amen. A l'Esprit qui des deux procède soit rendue même louange. Amen.

Écouter

Tantum Ergo, Extrait de l'album "Tu es Petrus" Maurice Duruflé, interprété par Le Madrigal de Paris. ADF BAYARD. Découvrir le CD

La parole de ce jour

« C'est un soir calme et libre, et d'infinie beauté, L'heure sacrée est muette comme une nonne, éperdue d'adoration ; l'astre rayonne. » (William Wordsworth)

► Soutenez Croire.com : vos dons nous aident à maintenir gratuit l'accès à ce parcours spirituel qui a pourtant un coût (droits d'auteur, frais techniques, etc.). Merci de votre engagement !

Sébastien Antoni