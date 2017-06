Psaume 150 - César Franck

Adorer

César Franck, en 1853, met en musique le dernier psaume du psautier, le psaume 150. Cette pièces écrites pour des orphéons conduit les coeurs et les regards vers une adoration commune d'un même Seigneur.

Bien souvent on envisage l'adoration comme un temps isolé. Isolé des autres temps et occupations de la journée, isolé aussi des autres. Comme si la véritable adoration ne pouvait s'envisager que dans la solitude. Esperant une rencontre toute intime avec le Seigneur. Il n'en est rien. Si le silence est important, et pourquoi pas une forme de solitude dans l'adoration, ils ne doivent jamais devenir des "fuites" du réel, de nos responsabilités fraternelles. C'est en Eglise, c'est avec nos frères que nous adorons notre unique Seigneur. Le psaume 150 relie les hommes et les femmes du XXIe siècle avec ceux des origines du peuple d'Israël. Toutjours en peuple, nous prenons place dans la grand cohorte des priants qui, ensemble, marchent et louent le Seigneur à pleine voix et pleins poumons !

Louez le Dieu, caché dans ses saints tabernacles, louez le Dieu qui règne en son immensité. Louez-le dans sa force et ses puissants miracles. Louez-le... louez-le... l'adoration est louange !

“L'émerveillement est à la base de l'adoration.” (Thomas Carlyle)

